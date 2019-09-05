Son Dakika Haberleri: Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali başladı
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Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali başladı

3 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin 6'ncısı Bursa'da düzenleniyor.

Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali başladı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin 6'ncısı Bursa'da düzenleniyor.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "İslam'ın Bilim İnsanları" temasıyla organize edilen festival için İslam bilim tarihinden 7 bilim insanının hayatını konu alan senaryolar yazıldı.

El Cezeri, Kındi, El Zehravi, Cabir bin Hayyan, Kadızade Rumi, İbni Heysem ve Abbas İbni Firnas'ın hayatını konu alan en iyi 7 senaryo, Bursa'nın tarihi mekanlarında çekildi.

Belirlenmiş yazlık sinemalarda ücretsiz gösterilecek filmler, 5-6 Eylül'de Orhangazi Parkı'nda, 7-8 Eylül'de ise Kent Meydanı'nda 21.00-22.00 saatlerinde gösterime sunulacak.

Film Festivali, Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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