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UMED, Küçükkaya'yı istifaya davet etti

1 saat önce

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi gizli görüşmesinin gazetecilik ilkelerini yok saymak olduğunu belirterek, İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet etti.

UMED, Küçükkaya'yı istifaya davet etti, System.String[]
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi gizli görüşmesinin gazetecilik ilkelerini yok saymak olduğunu belirterek, İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak yayını öncesinde moderatör İsmail Küçükkaya ile gizlice görüştüğü ortaya çıktı. İmamoğlu - Küçükkaya gizli görüşmesinin basında yer almasının ardından, tepkiler gecikmedi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ortak yayın öncesi gizlice yapılan İmamoğlu- Küçükkaya görüşmesine tepki gösterdi ve İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet etti. UMED'den yapılan açıklamada, "CHP'nin İBB adayı ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından 3 gün önce gizlice bir araya gelmesi, gazetecilik meslek ilkelerini yok saymaktır. Mesleki saygınlığa gölge düşüren İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet ediyoruz. İstifa edebilmek erdemdir..." ifadeleri yer aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:49 Kaynak: İHA
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