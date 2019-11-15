Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda ay-yıldızlı futbolcular pas çalışması yaptı. İdman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana A Milli Takım kadrosuna alınan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür katılmadı.

Ümit Milli Takım, Andorra maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla sürdürecek.