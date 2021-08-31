Ümit Milli Takım hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü - Son Dakika

Ümit Milli Takım hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü
31.08.2021 22:46
Ümit Milli Takım, cuma günü Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Ümit Milli Takım, cuma günü Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Ümit Milli Takımı 3 Eylül Cuma günü Belçika ve 7 Eylül Salı günü İskoçya U21 Milli Takımları ile Bursa'da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarına Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam etti. Günü çift antrenman ile geçiren Ümit Milli Takım'da akşam yapılan antrenman yoğun sis altında gerçekleştirildi. 2 Eylül'de Bursa'ya geçecek olan Ümit Milliler, Topuk Yaylası'nda yarın son antrenmanını gerçekleştirecek.
(İHA)
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