Ümit Milliler Judo Avrupa Kupası'nı Altın Madalya ile Kapattı
1 saat önce
ANKARA/DHAÇekya'nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda kadınlarda tatamiye çıkan milli takımda son gün +70 kiloda Hilal Öztürk altın madalya kazandı.
ANKARA/DHA
Çekya'nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Judo Avrupa
Kupası'nda kadınlarda tatamiye çıkan milli takımda son gün +70 kiloda Hilal Öztürk
altın madalya kazandı.
+70 kiloda tatmiye çıkan Hilal Öztürk finalde İtalyan Tavano'yu yenerek birincilik kürsüsüne çıktı ve Türkiye
adına turnuvadaki son madalyayı kazanan isim oldu. 63 kiloda Habibe Afyonlu ise sıkletinde beşincilikte kaldı.
Kupada Merve Azak altın, Ecre Alayıldız gümüş, Hanife
Özcan ve Doğa Süren de bronz madalya kazanmıştı. Türkiye bu sonuçlarla turnuvayı 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:22 Kaynak: DHA
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