Ümit Özdağ: Açıklanan zammın hiçbir şeyi karşılamaya imkanı yok

24.12.2025 16:54
ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Biz asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini, bunun altında her zammın çok yetersiz olduğunu ifade etmiştik. Açıklanan zammın hiçbir şeyi karşılamaya imkanı yok" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'nin Keşan ilçesinde geldi. Özdağ, ilk olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyarete etti. Özcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özdağ'a kahve fincanı hediye etti. Özdağ, burada yaptığı açıklamada, Antalya'da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

'ADALET TECELLİ ETMİŞ OLDU'

Özdağ, "Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yapılan yargılama sonunda hakim suçun unsurlarının oluşmadığını ifade ederek, beraat kararı verdi. Bu sevindirici bir gelişme. Adalet tecelli etmiş oldu. Ama Türk adalet sistemindeki vahim durumu da bu karar ayrıca gösterdi. Demek ki Türkiye'de bir siyasi genel başkanı, suç olmayan bir açıklamasından ötürü gözaltına alınabiliyor. Bir terör örgütü lideriymiş gibi. Yemek yerken bir restoran basılarak ve çevre kuşatması yapılarak İstanbul'a getiriliyor. Bu suçtan tutuklanması zor olduğu için bir başka suçtan tutuklanarak yargılanıyor. Bu duruma sevindiğimi söyleyemem. Bu karar da aslında adalet sisteminin nasıl ağır bir baskı altında olduğunu bir kez daha gösterdi. Benim dileğim, bu düşmanca hukuk uygulamasının ortadan kalkması ve bütün yurttaşların Anayasa'nın 10'uncu maddesinde de ifade edildiği gibi yargı önünde eşit olmaları" diye konuştu.

'MİLLİ GELİR ARTIYOR AMA BUNDAN İSTİFADE EDEN TÜRK HALK DEĞİL'

Asgari ücret zammını değerlendiren Özdağ, "Biz asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini, bunun altında her zammın çok yetersiz olduğunu ifade etmiştik. Açıklanan zammın hiçbir şeyi karşılamaya imkanı yok ve 2026'nın, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçireceği en zor yıl olduğunu ifade etmek istiyorum. Açıklanan asgari ücret de bunun somut habercisi oldu. 16 milyon emekli, dul ve yetim, milyonlarca asgari ücretli, dar gelirli var. Böyle bir ortamda bakan açıklama yapıyor; '2002'den bu yana dolar bazında milli gelirimiz 6 kat arttı' diye. Peki, bu artan milli gelirden dar gelirlinin, sabit gelirlinin aldığı pay ne oldu? Azaldı. Somut hesabını yapalım. 2002'de asgari ücretle bir çalışan 9 çeyrek altın alırken, şimdi bunun yarısını bile alamıyor. Demek ki milli gelir artıyor ama bundan istifade eden Türk halkı değil sadece yandaş sektörler" dedi.

'RANT BÜTÇESİ OLDU'

TBMM'de kabul edilen 2026 yılı bütçesiyle ilgili de konuşan Özdağ, "Bütçe her zaman olduğu gibi son 20 senede bir kalkınma bütçesi değil, ne yazık ki rant bütçesi oldu. 'Siyaset bilimi nedir ve siyaset nedir' diye öğrencilere ilk derste okutulur. Şöyle okutulur, siyaset kaynakları dağıtma işidir. Bütçe de kaynakları dağıtmanın somut göstergesidir. Bütçeyi incelediğin zaman, kaynakların kime ve nasıl aktarıldığını görüyorsunuz. Kime de aktarılmadığını görüyorsunuz" diye konuştu. Ümit Özdağ, daha sonra Keşan'daki oda ve borsalar ile partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Kaynak: DHA

