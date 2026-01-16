Ümit Özdağ'dan Cuma Hutbesine Vurgu - Son Dakika
Ümit Özdağ'dan Cuma Hutbesine Vurgu

16.01.2026 20:07
Özdağ, cuma hutbesinde milli güvenlik için önemli hususların ele alındığını belirtti.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazında okunan vaazın milli güvenlik açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Hutbede dile getirilen söz konusu hususlar bütün milletimizi kafir ilan eden İŞİD ve benzeri tehditleri ortaya koyması açısından çok önemlidir. Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı bu konudaki hassasiyetini sürdürür" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde katıldığı cuma namazında milli güvenlik açısından önemli bir vaaz verildiğini vurgulayarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır ilk kez bugün 16 Ocak'ta cuma hutbesinde milli güvenliğimiz açısından da önemli bir vaaz verildi. Hutbede cihatçı selefilik ele alınarak oluşturduğu tehdide dikkat çekildi. Hutbede dile getirilen önemli dört hususu özetlemek isterim.

Birinci, İslam aşırılığı reddetmiştir. Aşırılık toplumu yok oluşa sürükler. Kur'an ve Hz. Muhammed aşırılığı reddetmiştir.

İkinci, dini istismar edenler, kendilerini dinin temsilcisi gibi sunarlar. Dini ifadeleri gerçek bağlamından koparıp keyfi şekilde yorumlarlar. Ayrıştırıcı ve dışlayıcı dille görüşlerini kabul ettirmek için dini ifadeleri çarpıtmaktan çekinmezler. Şirk, cihat ve tekfir gibi kavramları cana kıymaya, Müslümanları öldürmeye aracı kılarlar.

Üçüncü, İslam adına hiç kimse kendisini Allah ve Resulünün yerine koyamaz. Geleneği, tarihi yok sayamaz. Şirk ve küfür isnadıyla bir Müslüman'ı iman dairesinden çıkaramaz.

Dördüncü, küresel boyut kazanan bu zihniyet, dinimiz, birlik ve beraberliğimiz için zararlıdır.

Hutbede dile getirilen söz konusu hususlar bütün milletimizi kafir ilan eden İŞİD ve benzeri tehditleri ortaya koyması açısından çok önemlidir. Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı bu konudaki hassasiyetini sürdürür."

Özdağ bunun yanı sıra paylaşımında cuma namazı esnasında camide bulunan bir kedinin de fotoğrafını paylayarak, "Fotoğrafta bugün cuma namazı sırasında Eyüpsultan camiinde saflar arasında sakin sakin oturan kediyi görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

