Ümit Özdağ\'dan Patrik Maşalyan\'a Ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi ziyaretinde Patrik Sahak Maşalyan ile görüştü.

Kumkapı'daki patrikhane ziyaretinde konuşan Özdağ, İstanbul'un sosyolojik yapısının ve halkın sorunlarını yerinde dinlemenin önemine değindi.

Kentin büyüklüğüne ve toplumun tüm kesimlerini dinlemenin gerekliliğine vurgu yapan Özdağ, "Bir vesileyle İstanbul'u ilçe ilçe ziyaret ediyoruz. Halkın İstanbul'daki temel sıkıntılarını, dertlerini, dileklerini dinlemeyi arzu ettik. Tabii İstanbul 21 milyonluk bir nüfusla ülke gibi bir yer. Her ilçede de aslında Anadolu'daki kentlerin birçoğundan daha büyük nüfus yaşıyor. Onun için her bir ilçeyi anlamadan İstanbul'u anlamak mümkün değil. İstanbul'u anlarken muhakkak sizleri de dinlememiz gerekir diye düşündük." ifadesini kullandı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a hızla verdiği nazik randevudan ötürü teşekkür eden Özdağ, "Hem sizi dinlemek isteriz hem biz de Zafer Partisi olarak meseleleri nasıl gördüğümüzü bizden dinleyin isteriz. Onun için buradayız." dedi.

Basına kapalı devam eden görüşmenin ardından Özdağ, patrikhaneden ayrıldı.