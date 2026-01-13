Ümit Özdağ'dan Patrik Maşalyan'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ümit Özdağ'dan Patrik Maşalyan'a Ziyaret

Ümit Özdağ\'dan Patrik Maşalyan\'a Ziyaret
13.01.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi ziyaretinde Patrik Sahak Maşalyan ile görüştü.

Kumkapı'daki patrikhane ziyaretinde konuşan Özdağ, İstanbul'un sosyolojik yapısının ve halkın sorunlarını yerinde dinlemenin önemine değindi.

Kentin büyüklüğüne ve toplumun tüm kesimlerini dinlemenin gerekliliğine vurgu yapan Özdağ, "Bir vesileyle İstanbul'u ilçe ilçe ziyaret ediyoruz. Halkın İstanbul'daki temel sıkıntılarını, dertlerini, dileklerini dinlemeyi arzu ettik. Tabii İstanbul 21 milyonluk bir nüfusla ülke gibi bir yer. Her ilçede de aslında Anadolu'daki kentlerin birçoğundan daha büyük nüfus yaşıyor. Onun için her bir ilçeyi anlamadan İstanbul'u anlamak mümkün değil. İstanbul'u anlarken muhakkak sizleri de dinlememiz gerekir diye düşündük." ifadesini kullandı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a hızla verdiği nazik randevudan ötürü teşekkür eden Özdağ, "Hem sizi dinlemek isteriz hem biz de Zafer Partisi olarak meseleleri nasıl gördüğümüzü bizden dinleyin isteriz. Onun için buradayız." dedi.

Basına kapalı devam eden görüşmenin ardından Özdağ, patrikhaneden ayrıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan Patrik Maşalyan'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:43:51. #7.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan Patrik Maşalyan'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.