Ümit Özdağ'dan Üyelik Çağrısı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine üye olunması çağrısında bulunarak, "Organize suç örgütlerinin, uyuşturucu ve sanal kumar çetelerinin yok edilmesini istiyorsan, Zafer Partisi'ne üye ol, üye bul" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "PKK'nın Türk devletine ortak yapılmasını değil, yok edilmesini istiyorsan, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istiyorsan, organize suç örgütlerinin, uyuşturucu ve sanal kumar çetelerinin yok edilmesini istiyorsan, adalet, eğitim ve üreten bir ekonomi istiyorsan; Zafer Partisi'ne üye ol, üye bul. Türk Milletinin Zaferine birlikte yürüyelim" ifadesini kullandı.