Son Dakika Haberleri: Ümit Özdağ: Devleti Karanlığa Sürüklüyorlar

Ümit Özdağ: Devleti Karanlığa Sürüklüyorlar

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Konya'nın Seydişehir ilçesinde partisinin belediye başkanı aday tanıtım toplantısına katıldı.

Ümit Özdağ: Devleti Karanlığa Sürüklüyorlar, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Konya'nın Seydişehir ilçesinde partisinin belediye başkanı aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Özdağ, "Önceleri FETÖ ile iş birliği yapıp devleti tahrip ettiler. 15 Temmuz'dan sonra da yine başka gruplarla birlikte iş birliği yaparak devleti karanlığa sürüklüyorlar. İyi Parti olarak, bu devlet krizini tekrar inşa ederek milli devlet geleneğimizi geriye getireceğiz." dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Konya'nın Seydişehir ilçesinde partisinin belediye başkanı aday tanıtım toplantısına katıldı. Belediye Düğün Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Ümit Özdağ, parlamenter sistemin tasfiye edildiğini belirtti. İktidarı eleştiren Özdağ, şunları söyledi:

"Ülkemiz maalesef tek adam rejimine sürüklendi. Parlamenter sistemin son kırıntıları da tasfiye ediliyor. AKP rejimi, 16 yılında ülkemizi büyük bir krize sürükledi. Aslında tek ekonomik kriz değil. Binlerce senelik devlet geleneğini tasfiye edilerek sürekli bir sıkı yönetim oluşturarak ve muhalefeti de iç düşman ilan ederek, bu ülkede akla, ilme dayalı devlet anlayışını ortadan  kaldırdılar. Önceleri FETÖ ile iş birliği yapıp devleti tahrip ettiler. 15 Temmuz'dan sonra da yine başka  gruplarla birlikte iş biriliği yaparak devleti karanlığa sürüklüyorlar. İyi Parti olarak, bu devlet krizini tekrar inşa ederek, milli devlet geleneğimizi geriye getireceğiz. Tekrar bağımsız yargı için geliyoruz. Liyakati geri getirmek için geliyoruz. Valilerin, kaymakamların, devletin olduğu bir süreci tekrar  geriye getireceğiz" dedi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:24 Kaynak: DHA

Seydişehir, İYİ Parti, Konya, Ümit Özdağ, Politika
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