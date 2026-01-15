Ümit Özdağ Patrikhaneyi Ziyaret Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Beyoğlu'nda bulunan patrikhaneyi ziyaretinde Patrik Paşa Ümit Erenerol'la görüşen Özdağ, daha sonra basın mensuplarına konuştu.

Özdağ, Türk Ortodoks Kilisesi'nin tarihsel rolünü anlatarak, "Türk Ortodoks Kilisesi, 1921'de Kayseri'de Papa Eftim tarafından Türk Ortodoksları bir araya getirmek ve İstiklal Savaşı'mıza destek vermek amacıyla kurulmuş bir kilisedir. O günden bugüne milli ve Türk çizgisini tavizsiz muhafaza eden, Türkiye'ye karşı yapılan her emperyalist saldırıda Türk milletinin ve Türk devletinin yanında yer alan bir kilisedir." diye konuştu.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Özdağ, bundan sonra da değişik vesilelerle Türkiye'ye güçlü desteklerinin ve mücadelelerinin devam edeceğine yönelik inancı karşılıklı ifade ettiklerini kaydetti.