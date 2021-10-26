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Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek - Son Dakika

Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek

26.10.2021 15:26

Ankara'da Aleyna Çakır'ı ölümünden önce darbedip bayıltan Ümitcan Uygun hakkında, bu anları sosyal medyada canlı yayınlamasıyla ilgili 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldı. Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü sebebiyle tutuklu bulunan Uygun, o davada ise ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da, Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı.

CANLI YAYIN AÇIP ALEYNA'YI DÖVDÜ

Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da sosyal medyadaki canlı yayında kendisini döven Uygun'dan şikayetçi oldu. Bu soruşturma kapsamında, Uygun ve o sırada evde bulunan arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

BU DAVADAN, 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Bu davada tutuksuz yargılaması süren Ümitcan Uygun hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir iddianame düzenlendi. İddianamede Uygun hakkında Sema Esen'i dövüp, o anları canlı yayınlamasıyla ilgili o 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı. Mağdur vekillerinin aynı olayla ilgili Esen'in, ölümünden önce şüpheliden şikayetçi olduğu; ancak baskı ile şikayetinden vazgeçirildiği, bu nedenle TCK 134 ve 243 suçları yönünden soruşturma yürütülmediği belirtilerek, şikayetçi oldukları belirtildi. İddianamede, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla, şüphelinin yargılandığı Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nden istenilen dosyanın incelendiği, aynı davada sanık olan Enes Ö.'nün ifadesinin alındığı belirtilerek, tüm dosya kapsamında Uygun'un, Esen'i darbederek bayılttığı, Esen'in cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı aktarıldı. Uygun'un bu eylemle, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçunu işlediği belirtildi. Uygun, iddianameyi kabul eden Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

HANKULU DAVASINDA MÜEBBETİ İSTENİYOR

Ümitcan Uygun hakkında, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır, Esra Hankulu, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek - Son Dakika
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