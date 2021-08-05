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Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı - Son Dakika

Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı

05.08.2021 13:06

Ankara'da Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü sonrası zihinlerde yer edinen Ümitcan Uygun ismi, daha sonra annesinin intiharı ve son olarak da geceyi beraber geçirdiği Esra Hankulu isimli kadının yatağında ölü bulunması sonrası tekrar gündeme geldi. Son yaşanan olay sonrası yeniden gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ismi, Twitter Türkiye gündeminde de ilk 5'e girdi.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın bu sabah yatağında ölü bulundu. Esra Hankulu'nun ağzından kan gelmiş halde bulunduğu, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtiliyor. Kamera kayıtlarında Ümitcan Uygun'un kızla aynı evde bulunduğu belirlendi. Ümitcan Uygun bu gelişme üzerine sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TÜRKİYE ONU ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜYLE TANIDI

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

ALEYNA'YA ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine 10 Ocak'ta yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı.

YENİDEN TAHLİYE EDİLDİ

Ölümünden önce Aleyna Çakır'a uyguladığı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava devam eden Ümitcan Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edildi.

AYNI SUÇLAMAYLA YENİDEN GÖZALTINDA

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

AYNI GECE ARKADAŞLARINI ARAMIŞ

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi.

ANNESİNİN İNTİHARI DA KAFA KARTIŞTIRMIŞTI

Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Şüpheli ölümlerle gündeme gelen Ümitcan Uygun ismi, yaşanan son gelişme sonrası Twitter'da TT oldu. Yapılan paylaşımlarda birçok kişi Ümitcan'ın daha önceki olaylardan ötürü serbest kalmasının yanlış olduğunu ifade ederek "Adalet çarkı neden işlemiyor?" sorusunu sordu.

Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı

Aleyna Çakır, Uyuşturucu, Ankara, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı - Son Dakika


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