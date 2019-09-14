Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'na doğru

Kazakistan'ın Almatı kentinde 25-28 Eylül tarihlerinde yapılacak Ümitler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Ümit Milli Erkek Judo Takımı kadrosu antrenmanlarını 23 Eylül'e kadar Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sürdürecek.

Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Bişkek'te bulunan Ümit Milli Erkek Judo Takımı Antrenörü Dilgam Aliyev'in yönetimindeki 10 judocu, Gazprom Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde, Kırgız milli takımı sporcularıyla ortak çalışmalar yapıyor.

Ümit Milli Takımının hazırlık kampını ailesiyle birlikte ziyaret eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, sporculara başarı dileği.

Aliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bişkek'te antreman yapmayı, hava şartlarının Almatı kenti ile aynı olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtti.

Kendilerini ziyaret ederek ilgilenen Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisine teşekkür eden Aliyev, "Dünya Şampiyonası'nda takımda birincilik ve bireyselde altın madalyalar bekliyoruz. Çocukların morali şu anda üst seviyede. İnşallah, bunu dünya şampiyonasına yansıtırlar." diye konuştu.

Ümit Milli Erkek Judo Takımı, bu yıl Avrupa şampiyonluğu unvanını elde etmişti.