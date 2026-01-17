Umman ve Almanya'dan Diplomatik Görüşme - Son Dakika
Umman ve Almanya'dan Diplomatik Görüşme

17.01.2026 04:16
Umman ve Almanya Dışişleri Bakanları güncel uluslararası meseleleri ve diplomatik diyalogu görüştü.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Alman mevkidaşı Johann Wadephul, bölgesel ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri ve bunların etkilerini ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Busaidi ve Wadephul bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, taraflar güncel meseleleri ve bunların bölge ile dünya siyasetine yansımalarını değerlendirdi.

Açıklamada, iki bakanın istikrar ve barışın korunması, bölgesel krizlerin aşılması ve mevcut zorluklarla başa çıkılmasında diyalog ve karşılıklı anlayış temelinde diplomatik ilkelere ve barışçıl çözümlere bağlı kalmanın önemini vurguladığı belirtildi.

Tarafların, ortak hedeflere ulaşmak amacıyla bölgesel ve uluslararası girişimler çerçevesinde istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Bu görüşmenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemini "yumuşatmasından" bir gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetiminin ülkede 800'den fazla idam kararını iptal etmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

