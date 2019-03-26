Son Dakika Haberleri: Ümmet Akın'a Yılmazköy'den Destek Sözü

Ümmet Akın'a Yılmazköy'den Destek Sözü

1 saat önce

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederken, ziyaretlerini Yılmazköy Mahallesi'nde sürdürdü.

Ümmet Akın'a Yılmazköy'den Destek Sözü, System.String[]
Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederken, ziyaretlerini Yılmazköy Mahallesi'nde sürdürdü.

Akın'a destek veren Yılmazköy Mahallesi sakinleri, "31 Mart akşamı sandıklarda Cumhur İttifakı oy patlaması yaşayacak" ifadelerini kullandı. Yılmazköy sakinlerine kendisini coşkuyla karşılamalarından dolayı teşekkür eden Akın, "Sizlerden Allah razı olsun. 31 Mart akşamı inşallah sizlerin Cumhur İttifakı'na vereceğiniz destek ile destan yazacağız. 1 Nisan'dan itibaren de bir an önce hizmet atağına geçip isteklerinizi güçlü ekibimiz ile çözüme kavuşturacağız. Siz değerli Yılmazköy mahalle sakinlerini 1 Nisan'dan itibaren belediyeye kahve ve çay içmeye davet ediyorum" dedi.

Ziyaretler esnasında Ümmet Akın'a Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Tayfun Şan, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Efeler Kadın Kolları Başkanı Edeviye Bozkurt ve yönetimi ile Belediye Meclis üyesi adayları eşlik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

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