Son Dakika Haberleri: Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Ümraniyespor'u Acılı Gününde Yalnız Bırakmadı

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Ümraniyespor'u Acılı Gününde Yalnız Bırakmadı

14 dakika önce

Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Ümraniyespor'u acılı gününde yalnız bırakmadı Yıldırım, Ümraniyespor eski teknik direktörünün cenazesine katıldıİSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniyespor'u acılı gününde yalnız bırakmadı.

Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Ümraniyespor'u acılı gününde yalnız bırakmadı
Yıldırım, Ümraniyespor eski teknik direktörünün cenazesine katıldı

İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniyespor'u acılı gününde yalnız bırakmadı. Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ümraniyespor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Zafer Altın'ın cenaze törenine katıldı.
Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, dün 63 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kazım Karabekirspor'un teknik direktörü Zafer Altın'ın Medine Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Daha önce Ümraniyespor'da futbol oynayan ve teknik direktörlük görevlerinde de bulunan Altın'ın cenaze törenine Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, cenaze töreninde Zafer Altın'ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti. Yıldırım öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı esnasında ise Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile yan yana saf tuttu. Zafer Altın'ın tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındıktan sonra Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Politika
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