Ümraniye'de demir doğrama atölyesinde patlama 1 ölü -3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de demir doğrama atölyesinde patlama 1 ölü -3 - Son Dakika

Ümraniye'de demir doğrama atölyesinde patlama 1 ölü -3

6 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN İstanbul DHAÜmraniye'de bir demir doğrama atölyesindeki varil, işçi kaynak yaptığı sırada patladı.

Çağrı ÇALIŞKAN İstanbul DHA

Ümraniye'de bir demir doğrama atölyesindeki varil, işçi kaynak yaptığı sırada patladı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Patlama, saat 17.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Demir doğrama atölyesinde 45 yaşındaki Celal Dizi'nin kaynak yaptığı varil patladı. Patlama nedeniyle oluşan gürültüyü duyan mahalle sakinleri olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Celal Dizi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, Dizi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahalle sakini Mahir San, Ben burada kuafördeydim. Patlama sesi duydum, geldim. Atölyede bir varil patladı dediler kaynak yaparken. Demir doğrama atölyesine benziyor. Bir tanesi yatıyordu içeride ben gördüm dedi.

Ümraniye'de demir doğrama atölyesinde patlama 1 ölü -3

İstanbul, Ümraniye, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:22 Kaynak: DHA
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