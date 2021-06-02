(Özel) Ümraniye'de emniyet şeridine giren araç motosikletli sürücüye çarptı - Son Dakika

(Özel) Ümraniye'de emniyet şeridine giren araç motosikletli sürücüye çarptı

- (Özel) Ümraniye'de emniyet şeridine giren araç motosikletli sürücüye çarptı Ümraniye'de emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklete bir otomobil arkadan çarptı.

- (Özel) Ümraniye'de emniyet şeridine giren araç motosikletli sürücüye çarptı

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İSTANBUL - Ümraniye'de emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklete bir otomobil arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Ümraniye Tantavi tünelinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DLH 701 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü U. K., emniyet şeridinde seyir halinde gidiyordu. Bu sırada Ahmet Vural yönetimindeki 34 DMO 826 plakalı motosiklet, bir anda emniyet şeridine girdi. Otomobil sürücüsü, Ahmet Vural'ın yönetiminde ki motora arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Ahmet Vural ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın olduğu Tantavi tüneli, Şile istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Otomobiliyle motosiklet sürücüsüne çarpan U. K., "Gidiyorduk, motor bir anda sağ şeride atladı. Zaten emniyet şerdindeydi, sol tarafta trafik olunca bir anda sağ şeride atladı ve kaza böyle oldu." ifadelerini kullandı.

Otomobil, Ümraniye, Renault, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Ümraniye'de emniyet şeridine giren araç motosikletli sürücüye çarptı - Son Dakika
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