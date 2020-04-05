Ümraniye'de kaçak maske imalathanesine baskın - Son Dakika

Ümraniye'de kaçak maske imalathanesine baskın

İSTANBUL - Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak maske imalatı yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde 4 bin 400 adet maske ele geçirildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Dumlupınar Mahallesi ve Ihlamurkuyu Mahallelerinde bulunan 2 ayrı adrese kaçak maske yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 koli maske ile 4 bin 400 adet maske ele geçirildi. Operasyon sonrası konu ile ilgili işyeri sahipleri hakkında Türk Ceza Kanununun "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" başlıklı 194. Maddesine istinaden işlem yapılmış, ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi