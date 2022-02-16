ÜMRANİYE'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran koronavirüs hastası, karantina süresinin sona ermesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Ümraniye Devlet Hastanesi'nin koronavirüs polikliniğinde 11 Şubat'ta acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar'a kafa atarak burnunu kıran şüpheli Hakan Coşkun, karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, ifade vermesinin ardından savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÜMRANİYE'DE SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRAN ŞÜPHELİ KARANTİNASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI - Son Dakika