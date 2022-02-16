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ÜMRANİYE'DE SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRAN ŞÜPHELİ KARANTİNASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRAN ŞÜPHELİ KARANTİNASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

16.02.2022 16:53

ÜMRANİYE'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran koronavirüs hastası, karantina süresinin sona ermesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

ÜMRANİYE'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran koronavirüs hastası, karantina süresinin sona ermesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ümraniye Devlet Hastanesi'nin koronavirüs polikliniğinde 11 Şubat'ta acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar'a kafa atarak burnunu kıran şüpheli Hakan Coşkun, karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, ifade vermesinin ardından savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

ÜMRANİYE'DE SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRAN ŞÜPHELİ KARANTİNASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
ÜMRANİYE'DE SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRAN ŞÜPHELİ KARANTİNASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
ÜMRANİYE'DE SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRAN ŞÜPHELİ KARANTİNASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

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Ümraniye Devlet Hastanesi, Mustafa Yaşar, Hakan Coşkun, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRAN ŞÜPHELİ KARANTİNASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRAN ŞÜPHELİ KARANTİNASININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI - Son Dakika
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