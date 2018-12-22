Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor - Afjet Afyonspor: 2-1

Ümraniyespor - Afjet Afyonspor: 2-1

6 saat önce

STAT: Ümraniye BelediyesiHAKEMLER: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Muhammet YumakÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 73 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu (Dk. 68 Recep Aydın), Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk.

Ümraniyespor - Afjet Afyonspor: 2-1, System.String[]


STAT: Ümraniye Belediyesi

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 73 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu (Dk. 68 Recep Aydın), Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 68 Leandrinho)

AFJET AFYONSPOR: Rybka, Türker Toptaş, Nazmi Candoğan, Bayram Çetin, İsmet Benli, Taşkın İlter, Erdi Zengin (Dk. 70 Timuçin Aşçıgil), Onur Ramazan Toprak (Dk. 78 Oltan Karakullukçu), Yasin Yener, Aykut Uluç (Dk. 78 Enes Ata), Ersel Aslıyüksek

GOLLER: Dk. 24 Madinda, Dk. 37 Atabey Çiçek (Ümraniyespor) - Dk. 68 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Ümraniyespor) - Erdi Zengin, İsmet Benli (Afjet Afyonspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Ümraniyespor sahasında Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:13 Kaynak: DHA

Atabey Çiçek, Serkan Göksu, Spor
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