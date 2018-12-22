Ümraniyespor - Afjet Afyonspor: 2-1

STAT: Ümraniye
Belediyesi
HAKEMLER: Ramazan Keleş
, Oğuz Terzi
, Muhammet Yumak
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 73 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu
(Dk. 68 Recep Aydın
), Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş
, Atabey Çiçek
(Dk. 68 Leandrinho)
AFJET AFYONSPOR: Rybka, Türker Toptaş
, Nazmi Candoğan, Bayram Çetin
, İsmet Benli, Taşkın İlter, Erdi Zengin (Dk. 70 Timuçin Aşçıgil), Onur Ramazan Toprak
(Dk. 78 Oltan
Karakullukçu), Yasin Yener, Aykut Uluç (Dk. 78 Enes Ata), Ersel Aslıyüksek
GOLLER: Dk. 24 Madinda, Dk. 37 Atabey Çiçek (Ümraniyespor) - Dk. 68 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Ümraniyespor) - Erdi Zengin, İsmet Benli (Afjet Afyonspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Ümraniyespor sahasında Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup etti.