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Umre ödüllü hadis yarışması

54 dakika önce

Eskişehir Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından umre ödüllü hadis yarışması düzenlendi.

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Eskişehir Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından umre ödüllü hadis yarışması düzenlendi.

Süleyman Çakır Kız Lisesi Konferans Salonunda bu sene ikincisi gerçekleşen yarışmaya öğrenci ve velilerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Arapçası okunduktan sonra Türkçe ve İngilizce açıklamaları da yapılan 40 hadisi anlamlarıyla birlikte ezbere okuma yarışmasında bir ilk daha yaşanarak işaret dili de kullanıldı. Programı değerlendiren Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek hadislerin İngilizce olarak da okunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, "Bu da oldukça güzel bir düşünce. İnşallah öğrendiğiniz bu hadisleri hayatınızda da tatbik edersiniz. Sizleri İstanbul'da da ağırlamak isterim" dedi.

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Akar, öğrenciler tarafından yapılan bir tabloyu Yılmaz'a hediye etti. Yoğun tempoya rağmen hadisleri ezberleyen Zeynep Yavaş 1. olarak umre ödülünü kazandı. Dereceye giren öğrencilere ise burs kazanarak çeşitli hediyeler verildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:23 Kaynak: İHA
Çamlıca, Eskişehir, Güncel
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