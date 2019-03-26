Umre Ödüllü Yarışmaya Büyük İlgi

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Samuel Eto'o'nun Konyaspor'a 6 Aylık Maliyeti 20 Milyon Lira!

TRT'de Programa Başlayan Alişan'ın Ne Kadar Kazanacağı Belli Oldu!