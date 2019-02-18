Son Dakika Haberleri: Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı

57 dakika önce

Bilecik'te özel bir acente aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı, System.String[]
Bilecik'te özel bir acente aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bilecik merkez Bozüyük ve Pazaryeri ilçesinden yaklaşık 30 kişilik şubat ayı kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Umre organizasyonu hakkında bilgi veren acente yetkilisi Alper Aydoğdu, bu ay 30 kişiyi kutsal topraklara uğurladıklarını anlatarak, "Rabbim bu yolculuğumuz da her türlü görünür görünmez kazalardan belalardan bizleri muhafaza eylesin. Gönlü Kabe aşkıyla yanan tutuşan bütün kardeşlerimizin o mukaddes topraklara gitmeyi nasip etsin. Bu yolculuğumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün şubat ayı kafilemiz gönderdik. Bundan sonra acentemiz her ay umreye vatandaşlarımızı götürmeye devam edecek" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Bozüyük, Umre, Bilecik, Yaşam
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