Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı
57 dakika önce
Bilecik'te özel bir acente aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Bilecik
'te özel bir acente aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Bilecik merkez Bozüyük
ve Pazaryeri
ilçesinden yaklaşık 30 kişilik şubat ayı kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Umre
organizasyonu hakkında bilgi veren acente yetkilisi Alper Aydoğdu, bu ay 30 kişiyi kutsal topraklara uğurladıklarını anlatarak, "Rabbim bu yolculuğumuz da her türlü görünür görünmez kazalardan belalardan bizleri muhafaza eylesin. Gönlü Kabe aşkıyla yanan tutuşan bütün kardeşlerimizin o mukaddes topraklara gitmeyi nasip etsin. Bu yolculuğumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün şubat ayı kafilemiz gönderdik. Bundan sonra acentemiz her ay umreye vatandaşlarımızı götürmeye devam edecek" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:50 Kaynak: İHA
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