Umreden gelen 1 kişi karantina altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Umreden gelen 1 kişi karantina altına alındı - Son Dakika

Umreden gelen 1 kişi karantina altına alındı

6 saat önce

Umreden gelen 1 kişi karantina altına alındı Niğde'de Umre'den gelen bir kişi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı.

Umreden gelen 1 kişi karantina altına alındı, System.String[]

Umreden gelen 1 kişi karantina altına alındı

NİĞDE - Niğde'de Umre'den gelen bir kişi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı.

1 hafta önce Umre'den gelen 40 yaşında bir kişi, burun akıntısı başlayınca durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri özel kıyafetlerle giderek hastayı evinden alarak ambulansla hastaneye getirdi. Hasta, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı.

Ömer Halisdemir, Niğde, Umre, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:36 Kaynak: İHA

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