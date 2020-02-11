Umreye giden öğrenciler kent protokolüyle bir araya geldi - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince düzenlenen kitap okuma yarışmasına başarılı olarak Umre'ye giden öğrenciler, kent protokolüyle buluştu.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte, Şahinbey Belediyesinin 4 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında Umreye gidebilme fırsatı bulan öğrenciler yaşadıkları anıları anlattı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada, kitap okuma yarışmasında kaybedenin olmadığını söyledi.

Bu tür etkinliklerin çoğaltması ve destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Bu projede iki güzelliği bir arada yaşıyoruz. Her ay Şahinbey Belediyesi'nin vermiş olduğu kitapları okumak ve bunlarla ilgili bilgi kazanımı sağlanması iyi bir olay. Ancak bunun yanında Umre ödülü daha kıymetli bir çalışma. Bu çalışma ile birlikte Aile yapısı güçlendirilerek gençlerin geleceklerine yön vermesi sağlanıyor. Bunlar sayesinde bağımlılık gibi birçok zararlı etkenlerde ortadan kalkmış oluyor. Çocuklara bu şansı verdikleri için ailelere teşekkür ediyorum. Gençlere de bu şansı çok iyi kullandıkları için teşekkür ediyorum."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da öğrencilerin okuma alışkanlığı kazandığını belirterek, "Şu ana kadar 4 milyon 700 bin adet kitap dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar eğitime vermiş olduğumuz desteklerin yanı sıra yeni desteklerimiz olacak. İstiyoruz ki gençlerimiz daha çok okusun ve ilim sahibi olsun. Öğrencilerimize çok güveniyoruz. Geleceğimiz sizlerin elinde şekillenecek." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ve öğrencilerin aileleri katıldı.