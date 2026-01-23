Umut Çabuk'un Altın Madalya Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Umut Çabuk'un Altın Madalya Hedefi

Umut Çabuk\'un Altın Madalya Hedefi
23.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yaşındaki bedensel engelli atlet Umut Çabuk, Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Fransa'da 2022'de düzenlenen Liseler Dünya Spor Oyunları'nda dördüncü olan 21 yaşındaki bedensel engelli atlet Umut Çabuk, aynı ülkede ağustosta yapılacak Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Adana'da doğuştan bedensel engelli olan Umut, 10 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle atletizmle tanıştı. Umut, tekerlekli sandalye yarışında kendini geliştirmek için 2015'te Adana Amatörce Spor Kulübü'nde eğitim almaya başladı.

Milli takım antrenörü Nuray Sev'in desteğiyle Türkiye şampiyonlukları elde eden genç para atlet, 2022'de ise Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen Liseler Dünya Spor Oyunları'nda genel klasmanda dünya dördüncüsü oldu.

Eğitimini Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfta sürdüren Umut, Paris'te ağustosta yapılacak Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Şampiyona öncesi antrenmanlarına Serinevler Atletizm Pisti'nde devam eden genç sporcu, Fransa'dan bu kez altın madalyayla ayrılmak istiyor.

"Engeller sadece zihindedir"

Umut Çabuk, AA muhabirine, çocuk yaşlardan itibaren hayatının sporla iç içe olduğunu söyledi.

Bedensel engeline rağmen pes etmeden çalıştığını dile getiren Umut, şöyle konuştu:

"Spor benim için hayata tutunmanın en güçlü yolu. Bedensel engellilerin gücünün az olduğu zannedilir ama biz de güçlüyüz. Engeller sadece zihindedir. Sporu kendimi özgür hissettiğim ve gücümü keşfettiğim bir alan olarak tabir edebilirim. Engelimi engel olarak görmüyorum. 11 yıldır para atletizmle ilgilendiğim için bunu artık günlük yapmam gereken bir görev olarak görüyorum. Yarışlarda elde ettiğim başarılar da beni motive ediyor."

Umut, bazen zorlansa da üniversite eğitimi ve atletizmi beraber yürüttüğünü anlattı.

İsviçreli para atlet Marcel Hug'u örnek aldığını belirten Umut, "Ben de ileride Marcel Hug gibi rekorlar kırmak istiyorum. Beni en çok etkileyen yönü çalışkan ve disiplinli olması. Onun bu yönünü örnek alıyor ve kendi spor hayatımda uygulamaya çalışıyorum." dedi.

Umut, altın madalya hedefine ulaşmak için yoğun tempoda çalıştığını vurgulayarak, "Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda birinci olup ülkemi gururlandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Engelli bireylere evden çıkmaları tavsiyesinde bulunan Umut, "Dünya spor ve sanat gibi farklı etkinliklerle dolu bir yer, bunlara yönelebilirler. Bu alanlarda yeteneklerini keşfedip kendilerini geliştirebilirler. Ben kendimi sporda keşfettim ve bu alanda ilerledim. Bundan dolayı da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Spor Umut'un yaşam biçimi oldu"

Milli takım antrenörü Nuray Sev de sporcusunun, Türkiye şampiyonalarındaki başarılarıyla kendisini gururlandırdığını söyledi.

Daha büyük zaferler elde etmek için antrenmanlara devam ettiklerini dile getiren Sev, şunları kaydetti:

"Umut ilk zamanlar antrenmanlara ailesinin kucağında gelip giden ve kendi işlerini tek başına yapamayan bir bireydi. Şimdi spor Umut'un yaşam biçimi oldu. Bu anlamda onu hayata kazandırmak adına verdiğim emek ve Umut'un ortaya koyduğu sabır ve emek için minnettarım. Umut başarılı ve azimli bir sporcu. Engelli sporcular bizden daha fazla zorluk derecesiyle mücadele ediyorlar. Umut'un da zorlandığı ve rahatsızlandığı dönemler, bundan dolayı motivasyonunu kaybettiği zamanlar da oldu ama hedeflerinde vazgeçmedi, tekrar spora odaklandı."

Kaynak: AA

Fransa, Dünya, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Umut Çabuk'un Altın Madalya Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:24:54. #7.11#
SON DAKİKA: Umut Çabuk'un Altın Madalya Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.