Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası (2) - Son Dakika

AİLE ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Diyarbakır'da bakkaldan aldığı şırıngalı çikolata ambalaj kapağının soluk borusuna kaçmasıyla yaşamını yitirdiği öne sürülen Miraç Umut Bilgi'nin (7) ailesi önlem alınmasını istedi. Seyrantepe Mahallesi'nde evlerinde taziyeleri kabul eden küçük Miraç Ümit'in annesi Gülşen Bilgi, firmayı şikayet ettiğini belirterek, bu ürünlerin yasaklanması gerektiğini söyledi.

3 çocuk annesi Gülşen Bilgi, yaşananları Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. Acılı anne Bilgi, şunları söyledi: