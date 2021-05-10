Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi'nin öğrencileri annelerinin yüreklerine dokundu - Son Dakika

Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) ekibi öğrencileri tarafından hazırlanan hediyeleri engelli evlada sahip olan annelere takdim etti. Salgın sebebiyle eğitim faaliyetlerine ara vermek durumunda kalan UYUM'un evlatlarına kattığı değerlerden bahseden anne "Böyle bir kurum olduğu için çok mutluyuz. Allah Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'ten razı olsun" dedi. Çocuğunun UYUM'u kendi evi gibi benimsediğini söyleyen baba ise "Okullarına o kadar mutlu ve istekli gidiyorlar ki biz çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. UYUM sayesinde öğrencilerin kendisini değerli hissettiğinden bahseden bir başka anne ise "Eşi ve Başkanımız her zaman bizimle çok ilgilendi. Çocuklarımız çok mutlu evlerine dönüyor. İnşallah kısa zamanda okullarına dönecekler" dedi.

UYUM'la ortaya çıkan mucizeler

UYUM'un yeniden kapılarını açacağı günü iple çektiklerini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Çocuklarımızdan aldığımız enerji ile onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Merkezimiz kapılarını açtığı günden bu zaman dilimine kadar çok güzel etkinliklere ve organizasyonlara imza atıyor. Engelli kardeşlerimizin neler başarabileceğini bizlere UYUM gösterecek. İnşallah engelli çocuklarımız için açacağımız okul ve eğitim merkezleri katlanarak çoğalır. Biz burada bu çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Engelsiz bir toplum olma yolunda atılan adımların Başkentimizde artmasını arzu ederiz" dedi.

"Engelli kardeşlerimizin yanındayız"

İlçede yaşayan 2 bine yakın engelli bireyi tespit ettiklerini ve onların yeniden hayata bağlayacak çalışmalara imza atmak istediklerini söyleyen Başkan Ramazan Şimşek "Engelli kardeşlerimizin şimdi ve gelecekte yalnız olmadıklarını hissetmelerini, ihtiyaçlarını karşılamayı ve kendi kendilerine yetebilecek bireyler olarak toplum içerisindeki yerlerini alabilmeleri en büyük hedefimiz. Kardeşlerimize siz yaparsınız ve yapmalısınız hem de daha iyisini yapabilecek güce sahipsiniz dediğimiz bir ders ortamı sunuyoruz. Bu sayede Gölbaşı'nda yaşayan engelli vatandaşlarımız hem kendi başlarına mücadele edebilme ve bir şeyler yapabilme, hem de yeteneklerini geliştirip meslek edinebilme imkanına sahip olacak. Bilgisayar ve bilişim atölyesinde; geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yeni ürünler icat etmek, bilgisayarın her alanını öğrenmek temel yapıda windows-word-excel kullanmak isteyenler, Bilgisayar Kullanımı Kursu'na katılabilecekler. Kurs bitiminde alınan bu sertifikalarla kariyerlerine yön verebilecekler. Burada bu kurslarımızın yanı sıra robotik kodlama eğitimi de alacaklar. Engelsiz bir toplum olma yolunda atılan adımların Başkentimizde artmasını arzu ederiz" ifadelerini kullandı.