Ünal Karaman, Kariyerinin En İyi Dönemini Yaşıyor

Ünal Karaman, Trabzonspor'un başında teknik direktörlük kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Ünal Karaman, Trabzonspor'un başında teknik direktörlük kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili kulüpte futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de en iyi dönemini geçiriyor. Süper Lig'de 26 haftayı 43 puan ile 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 3 sezonluk aranın ardından Avrupa kupalarına katılma hesapları yapıyor. Sportif ve mali açıdan sıkıntılı bir dönemde göreve gelen Karaman, teknik direktör olarak sırasıyla Konyaspor, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor ve Karabükspor takımlarını çalıştırdı. Trabzonspor ile birlikte Süper Lig'de 4 takım çalıştıran, Spor Toto 1. Lig'de ise 2 takımın başında teknik adam olarak görev yapan Karaman, en iyi maç başına puanı ise bordo-mavili takımın başında elde etti.



Trabzonspor her zaman dönüm noktası oldu



Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor forması altında yıldızı parlayan Karaman, A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından oldu. Bordo-mavililerde 6 sezon yardımcı antrenör, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev alan Karaman'ın kariyerinde Trabzonspor her zaman dönüm noktası oldu.



Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası baz alınarak yapılan araştırmada Teknik Direktör Ünal Karaman, kariyerinin en iyi dönemini Trabzonspor'un başında yaşıyor. İlk Konyaspor deneyiminde maç başına 1.20 ve ikinci Konyaspor deneyiminde ise 1.50 puan ortalaması yakalayan Karaman, MKE Ankaragücü takımında ise 1.13, Adana Demirspor'da 1.64, Şanlıurfaspor'da 1.23, Karabükspor'da 0.0 ve Trabzonspor'da ise 1.69 maç başına puan ortalaması yakaladı. 52 yaşındaki çalıştırıcı bu istatistiklere göre bordo-mavili takımda teknik direktörlük kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor. - TRABZON

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