Ünal Karaman'la görüşmelere başlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ünal Karaman'la görüşmelere başlandı - Son Dakika Spor

Ünal Karaman'la görüşmelere başlandı

30 dakika önce

Trabzonspor'la yolları ayrılan Ünal Karaman'ın yeni adresi belli oldu.

Ünal Karaman'la görüşmelere başlandı, System.String[]

Trabzonspor'la yolları ayrılan Ünal Karaman'ın yeni adresi belli oldu.


Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da hoca arayışı devam ediyor. Başkan Adil Gevrek ve ekibi, takımı tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda Sarı- Kırmızılılar'ın hedefindeki ilk isim: Ünal Karaman... Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor'da iyi bir ivme yakalayan ancak sürpriz bir şekilde ligin ilk devresinin sonunda Fırtına'dan ayrılan başarılı hoca ile temasa geçildi.


Ünal Karaman Kayserispor galibiyeti sonrası böyle konuşmuştu;


Gevrek ve kurmaylarının, Karaman'ı ikna etmek için tüm şartları zorladığı öğrenildi. Ancak Malatya'nın, tecrübeli çalıştırıcıdan gelecek olumsuz cevaba karşı alternatif isimleri de hazırladığı kaydedildi. Karaman'ın, Doğu ekibine vereceği yanıt merak konusu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:31 
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