Underwater Filmi

Underwater, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan araştırmacı bir sualtı mürettebatının güvenliği sağlamak için verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor. Sevgi ve Sinyal film
lerinden hatırladığımız William Eubank’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı film
in senaryosunu Brian Duffield kaleme alıyor. Kristen Stewart’ın ekibin bir üyesi olan Norah karakterine hayat verdiği film
in oyuncu kadrosunda ayrıca T.J. Miller
, Jessica Henwick, Vincent Cassel
, John Gallagher
Jr. Gibi isimler de yer alıyor. Yönetmen:
William EubankSenaryo:
Brian Duffield, Adam CozadOyuncular:
Kristen Stewart, T.J. Miller, Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie, Gunner WrightFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
UnderwaterYapımcı Firma:
20th Century FoxYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
10.01.2020Underwater Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.