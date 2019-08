Underwater Filmi

Underwater Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Underwater, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan araştırmacı bir sualtı mürettebatının güvenliği sağlamak için verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor. Sevgi ve Sinyal film lerinden hatırladığımız William Eubank’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı film in senaryosunu Brian Duffield kaleme alıyor. Kristen Stewart’ın ekibin bir üyesi olan Norah karakterine hayat verdiği film in oyuncu kadrosunda ayrıca T.J. Miller , Jessica Henwick, Vincent Cassel John Gallagher Jr. Gibi isimler de yer alıyor.William EubankBrian Duffield, Adam CozadKristen Stewart, T.J. Miller, Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie, Gunner WrightAksiyonUnderwater20th Century Fox2020ABDİngilizceTME (The Moments Entertainment)10.01.2020