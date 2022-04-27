Unhcr, Somali'de Üç Ayda 500.000 Kişinin Kuraklık Yüzünden Yerinden Olduğunu Söyledi - Son Dakika
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Unhcr, Somali'de Üç Ayda 500.000 Kişinin Kuraklık Yüzünden Yerinden Olduğunu Söyledi

27.04.2022 11:54
Unhcr, Somali'de Üç Ayda 500.000 Kişinin Kuraklık Yüzünden Yerinden Olduğunu Söyledi

MOGADİŞU, 27 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Salı günü yılın ilk üç ayında Somali'nin çeşitli yerlerinde etkili olan şiddetli kuraklık nedeniyle 500.000 kadar kişinin yerinden olduğunu söyledi.

MOGADİŞU, 27 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Salı günü yılın ilk üç ayında Somali'nin çeşitli yerlerinde etkili olan şiddetli kuraklık nedeniyle 500.000 kadar kişinin yerinden olduğunu söyledi. UNHCR'nin liderlik ettiği Koruma ve Geri Dönüş İzleme Ağı (PRMN), yukarıda verilen rakamların Somali'de 2021 yılı içerisinde yerinden edildiği bildirilen ve 245.000'i esas olarak kuraklıkla ilişkili olmak üzere 874.000 kişiye ilave olduğunu söyledi. UNHCR, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yayınlanan son kuraklıkla mücadele güncellemesinde, "Korkutucu bazı tahminler önümüzdeki altı ay içinde, 1,4 milyona kadar kişinin yerinden olabileceğine işaret ediyor" denildi.

BM kuruluşu, Somali'de kuraklık nedeniyle ortaya çıkan acil durumun, ülkenin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu bir noktaya vardığı uyarısında bulundu. Kuruluş, Somali içindeki toplulukların onlarca yıldır görülmedik şiddette bir kuraklıkla yüz yüze olduğunu ve bunun neticesinde Somali'de Kasım 2021'de ulusal acil durum ilan edildiğini hatırlattı. UNHCR, "2022'nin ilk çeyreğinin sonuna gelindiğinde kuraklık durumu hızla kötüleşerek ülke genelinde ciddi bir kıtlık riski yarattı ve aynı zamanda büyük ölçekli yerinden edilmelere neden oldu" dedi.

BM kuruluşu, Somali genelinde kuraklıktan etkilenmiş 140.000 kişiye barınak, temel yardım malzemesi ve nakit para temin ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), mevcut kuraklık öncesinde bile bu yıl yaklaşık 7,7 milyon Somalilinin insani yardım ve koruma ihtiyacı içinde bulunduğunu, bu rakamın bir önceki yılın yüzde 30 üzerinde olduğunu söylüyor. OCHA'ya göre Somali'deki insani durum onlarca yıldır süren çatışmalar, tekrar ortaya çıkan iklim şokları ve Kovid-19 pandemisi dahil hastalık salgınları yüzünden zaten ağır durumda bulunuyor. BM, Somali hükümeti ve insani yardım ortakları, kritik ihtiyaçların karşılanması ve feci sonuçların önüne geçilmesi için gayretlerini artırdıklarını söylüyorlar.

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Birleşmiş Milletler, Mogadişu, Somali, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Unhcr, Somali'de Üç Ayda 500.000 Kişinin Kuraklık Yüzünden Yerinden Olduğunu Söyledi - Son Dakika


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