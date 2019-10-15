Son Dakika Haberleri: UNICEF: 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i gizli açlık yaşıyor
Son Dakika Dünya UNICEF: 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i gizli açlık yaşıyor

UNICEF: 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i gizli açlık yaşıyor

1 saat önce

5 yaş altı 2 çocuktan 1’i gizli açlık yaşıyorDünyada 5 yaş altındaki iki çocuktan birinin gizli açlık yaşadığını biliyor muydunuz? Peki ya, üç çocuktan birinin kötü beslenmeye maruz kaldığını? BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çocukların beslenmesine ilişkin hazırladığı kapsamlı rapor alarm veriyor

UNICEF: 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i gizli açlık yaşıyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) çocukların beslenmesine ilişkin hazırladığı kapsamlı rapora göre dünyada 5 yaş altındaki her iki çocuktan biri gizli açlık yaşıyor, üç çocuktan biri ise kötü beslenmeye maruz kalıyor.


"Çocuklar, gıda ve beslenme: Değişen Dünyada İyi Büyümek" başlıklı UNICEF raporu tüm dünyada çocukların durumuna ışık tutuyor. Rapordaki ana bulguların başında çocukların yetersiz ve kötü beslenmesi geliyor. Buna göre dünyada 5 yaş altındaki iki çocuktan birisi gizli açlık yaşıyor. Gizli açık yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanıyor. Gizli açlık, çocukların yeterli vitamin ve besin maddelerini alamamasından ileri geliyor. Dünyada gizli açlık çeken 340 milyon çocuk bulunuyor. Gizli açlığın en yaygın türlerinden birisi olan demir eksikliği çocukların öğrenme kapasitesini düşürüyor.

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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:42 
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