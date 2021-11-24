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UNICEF, Yenişehir Belediyesinin gurur projesini yerinde inceleyecek - Son Dakika

UNICEF, Yenişehir Belediyesinin gurur projesini yerinde inceleyecek

24.11.2021 10:28
UNICEF, Yenişehir Belediyesinin gurur projesini yerinde inceleyecek

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF), Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Erken Çocukluk Eğitimi Projesi; Yenişehir Modeli'ni yerinde incelemek üzere Mersin'e gelecek.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Erken Çocukluk Eğitimi Projesi; Yenişehir Modeliile Bilimden Politikaya temalı, çevrimiçi olarak düzenlenen Uluslararası Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (EÇG-P) Kongresine davet edilmişti. Yenişehir Belediyesi Akademi Koordinatörü Raif Çakmak, kongrede 2 yıldır devam eden ve yüzlerce çocuk ve ailenin yararlandığı projeyi detaylarıyla anlattı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) ve Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (EÇG-P) ortaklığıyla bu yıl 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen uluslararası kongrede Yenişehir Belediyesinin projesi öne çıktı.

UNICEF temsilcisi Torunoğlu, Yenişehir Belediyesinin sistematik ve doğru yaklaşımını tebrik etti

UNICEF Türkiye Ofisinden Dr. Mehmet Ali Torunoğlu, kongrede yaptığı konuşmada erken çocukluk eğitiminde Mersin Yenişehir Belediyesinin sistematik ve doğru yaklaşımını tebrik etti. En kısa sürede Mersin'e gelerek, projeyi yerinde incelemekten büyük bir mutluluk duyacaklarını ifade eden Torunoğlu, "Raif Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle bir gözlemim var; birçok belediye bu alanla ilgileniyor ama olay bir noktada doğum sonrası hoş geldin paketine dönüşüyor ve içinde de bebek maması bulunuyor. Bunun çok doğru olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Üstünde çok durmaya bile gerek yok. Ama Raif Bey'lerin bu sistematik ve doğru yaklaşımını tebrik ediyorum. Umarım en kısa sürede de biz UNICEF olarak gelip, olayı yerinde incelemekten büyük bir mutluluk duyacağız." dedi.

Başkan Özyiğit, "2 yıl önce yaktığımız çoban ateşi büyüyor"

UNICEF'in projeye ilgi duymasına şaşırmadığını çünkü projenin çok önemli olduğunu ifade eden Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, UNICEF'in yaklaşımını çok değerli bulduklarını da söyledi. Yenişehir Belediye Başkanı seçildikten kısa süre sonra projeyi hayata geçiren "2 yıl önce yaktığımız çoban ateşi büyüyor" diyen Başkan Özyiğit, "Bu projeyi hayata geçirirken 'Yenişehir'den bir çoban ateşi yaktık' demiştim. Çünkü bizim asıl hedefimiz bu projenin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasıydı. 0-3 yaş arası eğitim maalesef Türkiye'de göz ardı edilmiş bir konu. Ülkemizde henüz verilmeyen 0-3 yaş arası erken çocukluk eğitimini göreve gelir gelmez Mersin Yenişehir'de uygulamaya başladık. Zihinsel gelişimin yüzde 90'nının tamamladığı bilimsel verilerle ortaya konulduğu 0-3 yaş arasındaki dönemde çocuklardaki olası gelişimsel problemleri erken dönemde tespit ediyor ve gelişimlerine destek veriyoruz. Uluslararası bir kongreye davet almış olmak bizim için gurur vericiydi. 2 yıl önce yaktığımız çoban ateşi büyüyor. UNICEF'in de projeye ilgi duyması bizim için şaşırtıcı değilfakat çok değerli buluyoruz.UNICEF gibi bir kuruluş ile çalışmak ve deneyim paylaşmak çok önemli. Yaklaşımlarından dolayı Dr. Mehmet Ali Torunoğlu'na da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 4'ü yurt dışı toplam 17 üniversitenin katıldığı kongrede Mersin Yenişehir Belediyesi davet edilen tek yerel yönetim birimi olarak kongrede sunum yaptı.

UNICEF, Yenişehir Belediyesinin gurur projesini yerinde inceleyecek

Çocuklara Yardım Fonu, Mersin Yenişehir, Yenişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel UNICEF, Yenişehir Belediyesinin gurur projesini yerinde inceleyecek - Son Dakika


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