UNIFIL'den İsrail'e Ateşkes Talebi

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), dün gece Lübnan'ın güneyinde kendilerine ait helikopter pistine 2 top meresinin düşmesinin ardından İsrail ordusundan ateşkes talep ettiklerini bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik devam eden ihlallerine dikkat çekildi.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Bint Cubeyl kentine bağlı Yarun beldesinde yer alan helikopter pistlerine aydınlatma amacıyla atılan 2 havan topu mermisinin düştüğü aktarılan açıklamada, mermilerden birinin piste ve diğerinin de pistin ana kapısına isabet ettiğine işaret edildi.

UNIFIL askerlerinin can güvenliklerini sağlamak amacıyla anında sığınaklara yöneldiği vurgulanan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "UNIFIL, İsrail ordusuna ateşkes talebi gönderdi." denildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

İspanya Savunma Bakanlığı, UNIFIL bünyesinde görev yapan İspanyol devriyesine dün öğleden sonra İsrail tankları tarafından ateş açıldığını ancak bunun herhangi bir hasara neden olmadığını açıklamıştı.

Ateşkes anlaşması ve İsrail'in ihlalleri

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.