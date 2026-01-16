ÜNİLİG Kick Boks Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Spor

ÜNİLİG Kick Boks Şampiyonası Başladı

ÜNİLİG Kick Boks Şampiyonası Başladı
16.01.2026 20:16
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde 700 sporcu, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Kick Boks Türkiye Şampiyonası, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 92 üniversiteden yaklaşık 700 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, MAKÜ Spor Tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, organizasyona ev sahipliği yaptığı için üniversiteye teşekkür etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise üniversitesinin spor organizasyonları açısından önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da konuşmasında sporun gençler için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Sporun, gençleri teknoloji bağımlılığından uzak tutan, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan güçlü bir unsur olduğunu vurgulayan Dalgar, üniversite olarak sporun yaygınlaşması için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi.

Şampiyona, 18 Ocak Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Avrupa Şampiyonası, Kick Boks, Etkinlik, Türkiye, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÜNİLİG Kick Boks Şampiyonası Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: ÜNİLİG Kick Boks Şampiyonası Başladı - Son Dakika
