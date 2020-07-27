Üniversite adayı öğrencilere 360 derece sanal tur imkanı - Son Dakika

Üniversite tercihleri dönemi için özel olarak geliştirilen 360 derece sanal tur, öğrencilerin imdadına yetişiyor. Video şeklinde hazırlanan ve anında online destek sunan tur sayesinde öğrenci, okumak istediği fakültenin sınıfından, laboratuvarına hatta bahçesinden ders çalışma alanına kadar her bir noktayı evinden çıkmadan gezebilecek.

Üniversite sınavı için ter döken aday öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanlı bir tercih dönemi bekliyor. Pandemi nedeniyle Bahçeşehir Üniversitesi tarafından üniversite adayı öğrenciler için özel olarak tasarlanan 360 derece videolu görsellere sahip Vırtual tur, öğrencilere sınırsız imkan sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki aday öğrencilere evden çıkmadan üniversitenin tüm fakültelerini, sınıflarını, laboratuvarlarını ve sosyal alanlarını gezme imkanı veren vırtual turun yanı sıra öğrenci dilerse 27 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında üniversiteye gelerek dilediği bilgiyi edinebilecek.

VIRTUAL TUR HANGİ İMKANLARI SUNUYOR?

Tercih tanıtım döneminde üniversiteyi gezecek imkanı bulamayan öğrenci, üniversitenin her bir noktasını sanal tur aracılığıyla gezme imkanı buluyor. Öğrenciye tur esnasında açıklayıcı bilgiler verilirken, aynı zamanda istediği anda ilgili bilgiyi içeren sitenin sayfasına da yönlendirme sağlanıyor. 360 derece sanal tur imkanı sunan sistemde, aynı zamanda canlı destek hizmeti ile öğrencilerin tüm sorularına yanıt verilmekte. Sınıflardan, fakültenin her bir noktası gezilebilirken, kampüsler arası geçişler de hızlı bir şekilde yapılabilmekte. Öğrencinin özgürce gezmesini sağlayan tur deneyimi, hem sağlıklı hem de açıklayıcı bilgi vermekte.

ONLİNE TANITIM DEVREDE

https://aday.bau.edu.tr/ adresinden sanal turu deneyimleyebilecek öğrenci, istediği bölümün ders içerikleri, kariyer ve iş olanakları hakkındaki bilgiyi, bölümün akademisyenlerden alabilecek. Bunun yanı sıra, öğrenci yine Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki imkanları bölümün öğrencisiyle sohbet ederek öğrenebilecek. Öğrenci, canlı sohbet butonuyla kafasındaki tüm soruları bölümün öğrencilerinden kolay bir şekilde öğrenebilecek.