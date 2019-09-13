Son Dakika Haberleri: Üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2019-2020 akademik yılı başlangıcı öncesi, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı.

Üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2019-2020 akademik yılı başlangıcı öncesi, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı.


Fatsa Kaymakamlığında gerçekleşen toplantıda, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ile Fatsa Meslek Yüksekokulunda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin öğrenimlerini güven ve huzur ortamı içerisinde tamamlamalarını sağlamak amacıyla alınan genel güvenlik tedbirleri görüşülerek, mevcut çalışmalar ile yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.


Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, "Üniversiteki öğrencilerimiz bizim misafirlerimizdir. Onların tüm sorunları bizim sorunlarımızdır. Bu anlamda ilgili arkadaşlarla yapılan toplantı sonrası çalışmalarımızı daha hassas sürdüreceğiz" diye konuştu.


Gerçekleşen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Binbaşı Musa Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü V. Yunus Yavuz, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Tokur, Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve Fatsa Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Salim Sadan katıldı. - ORDU

Lütfi Yaran, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den Çankaya ve Sabancı girdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede sektör temsilcilerine sitem etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 16:05:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]