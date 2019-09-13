Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2019-2020 akademik yılı başlangıcı öncesi, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı.



Fatsa Kaymakamlığında gerçekleşen toplantıda, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ile Fatsa Meslek Yüksekokulunda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin öğrenimlerini güven ve huzur ortamı içerisinde tamamlamalarını sağlamak amacıyla alınan genel güvenlik tedbirleri görüşülerek, mevcut çalışmalar ile yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.



Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, "Üniversiteki öğrencilerimiz bizim misafirlerimizdir. Onların tüm sorunları bizim sorunlarımızdır. Bu anlamda ilgili arkadaşlarla yapılan toplantı sonrası çalışmalarımızı daha hassas sürdüreceğiz" diye konuştu.



Gerçekleşen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Binbaşı Musa Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü V. Yunus Yavuz, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Tokur, Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve Fatsa Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Salim Sadan katıldı. - ORDU