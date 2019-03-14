Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden İlk ve Ortaokula Duvar Resimleri

Üniversite Öğrencilerinden İlk ve Ortaokula Duvar Resimleri

9 dakika önce

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencileri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde okul duvar ve koridorlarını duvar resimleriyle süsledi.

Üniversite Öğrencilerinden İlk ve Ortaokula Duvar Resimleri, System.String[]
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencileri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde okul duvar ve koridorlarını duvar resimleriyle süsledi.


Nurdağı ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'ndeki Osman Kaplan İlk ve Ortaokulu ile KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencilerince yürütülen Okul Uygulama Projesi kapsamında, Osman Kaplan İlk ve Ortaokulunun duvarları ve koridorları "eğitici" duvar resimleriyle süslendi.


Okul Müdürü Aydın Kurt, kendilerine destek olan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'a, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına ve Resim bölümü öğrencilerine teşekkür etti.


İlk ve ortaokul öğrencileri de projeyle okulun dış cephesiyle koridorlarına birbirinden güzel resimler yapan üniversiteli ağabeylerine ve ablalarına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Nurdağı, Güncel
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