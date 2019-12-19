Üniversite öğrencilerinden köy okulundaki öğrencilere hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden köy okulundaki öğrencilere hediye - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden köy okulundaki öğrencilere hediye

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan üniversite öğrencileri, "Gönül Bağı" ve "Isıtan Eller" projeleri kapsamında ördükleri atkı, bere ve eldivenler ile aldıkları kırtasiye malzemelerini köy okulundaki öğrencilere hediye etti.

Üniversite öğrencilerinden köy okulundaki öğrencilere hediye, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan üniversite öğrencileri, "Gönül Bağı" ve "Isıtan Eller" projeleri kapsamında ördükleri atkı, bere ve eldivenler ile aldıkları kırtasiye malzemelerini köy okulundaki öğrencilere hediye etti.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü örgü ustaları tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumunda açılan örgü kursuna katılan yüksek öğrenim öğrencileri, yıl boyunca emek vererek atkı, bere ve eldiven ördü.

Üniversite öğrencileri, ördükleri kışlıklarla aldıkları kırtasiye malzemelerini, 32 öğrencinin öğrenim gördüğü ilçeye bağlı kırsal Kışlak Mahallesi ilkokuluna giderek öğrencilere verdi.

Proje sorumlusu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Deniz Çelik, "Gönül Bağı" ve "Isıtan Eller" projeleri kapsamında çocuklara yönelik bir çalışma yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini dile getirerek, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan örgü kursunda projemizde yer alan arkadaşlarımızla birbirinden güzel atkılar, bereler ve eldivenler ördük. Demirci'de kış şartları ağır geçiyor. Köy ilkokullarında okuyan çocuklarımız okullarına giderken üşümesinler, hasta olmasınlar diyerek ördüğümüz ürünleri hediye ettik." dedi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya da geleceğin öğretmenleri olan eğitim fakültesi öğrencilerine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ederek, "Örgü ustalarımızın desteği ile fakülte öğrencilerimizin bin bir emekle ördükleri atkı ve bereler kış mevsimini yaşadığımız bu günlerde köy okullarında okuyan çocuklarımıza hediye edildi. Yapılan bu çalışmalar öğretmen adaylarımızın gelecek hayatında da öğretmenlik mesleğinde de ışık gösteren çalışmalar olacaktır. Projelerimizi arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi, Demirci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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