Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına "sıcak bir yuva" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına 'sıcak bir yuva' projesi - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına "sıcak bir yuva" projesi

22 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri sokak hayvanlarının kış koşullarından etkilenmemesi için kendi yaptıkları barınakları ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdi.

Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri sokak hayvanlarının kış koşullarından etkilenmemesi için kendi yaptıkları barınakları ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdi.


Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk dersi projesi çerçevesinde sokaklarda yaşam süren köpek ve kedilerin kış şartlarında üşümemesi için hazırladıkları 'sıcak bir yuva' adlı projeyi hayata geçirme kararı aldı. Proje kapsamında sokak hayvanları için geri dönüşüm malzemeleri, tahta ve değişik metaryellerden barınaklar hazırlayan öğrenciler, Beyşehir Belediyesinin de verdiği araç desteğiyle yuvaları ilçenin değişik noktalarına bıraktı. Öğrenciler, bıraktıkları barınakların yanına sokak hayvanları için yiyecek ve su da bıraktı.


Projede yer alan öğrenci Burak Şahin, okul olarak sosyal sorumluluk adına her yıl farklı bir projeye imza attıklarını belirterek, "Bu yıl da sokak hayvanlarımıza kış döneminde sahip çıkmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Sokakta yaşayan can dostlarımızın sıcak bir yuvaları olmasını istedik" dedi. - KONYA

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
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