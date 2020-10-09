Üniversite öğrencilerine koronavirüs tedbirli yüz yüze oryantasyon - Son Dakika

Üniversite öğrencilerine koronavirüs tedbirli yüz yüze oryantasyon

09.10.2020 09:22
Üniversite öğrencilerine koronavirüs tedbirli yüz yüze oryantasyon, System.String[]

Yeni akademik yıl açılışını gerçekleştiren İstanbul Kültür Üniversitesi, bu yıl üniversiteye başlayan öğrencileri için koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze oryantasyon programı gerçekleştirdi.

Yeni akademik yıl açılışını gerçekleştiren İstanbul Kültür Üniversitesi, bu yıl üniversiteye başlayan öğrencileri için koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze oryantasyon programı gerçekleştirdi.

2020-2021 Akademik Yılının ilk döneminde de uzaktan eğitimi sürdürecek olan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), üniversiteye yeni adım atan öğrencileri için koronavirüs tedbirleri kapsamında, 5-9 Ekim tarihleri arasında, yüz yüze oryantasyon programı gerçekleştirdi. Fakülte ve meslek yüksekokulları öğrencilerine özelleştirilmiş olarak hazırlanan eğitimler, pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen Akıngüç Oditoryumu'nda gerçekleşti.

"YÜZ YÜZE ORYANTASYON PROGRAMI BİZİM İÇİN AVANTAJ"

Oryantasyon programına katılan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Enes Tekçe, "Oryantasyon sürecinin yüz yüze olması bizim için gayet iyi çünkü burada arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Üniversiteye girerken ateşimizi ölçüldü ve bizlerden HES kodu istendi. Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına göre oturuyoruz. Yüz yüze oryantasyon programına katılma sebebimse sınıf arkadaşlarım ve hocalarımla tanışmak, üniversite ortamının nasıl olduğunu görmekti." diye konuştu.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisi Damla Yaren Karaoğlu ise, "Buraya arkadaşlarım ve hocalarımla tanışmaya geldim. Yüz yüze oryantasyon programı bizim için bir avantaj çünkü bu dönemde yüz yüze eğitim almamızın olanağı yok gibi" dedi.

HEM YÜZ YÜZE HEM ONLINE ORYANTASYON

Yeni eğitim öğretim dönemi için hem yüz yüze hem de online olmak üzere iki ayrı oryantasyon programı hazırladıklarını ifade eden İKÜ Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası) Başkanı ve Uzaktan Eğitim Uygulama Sorumlusu Dr. Neslihan Fatma Er, "Öğrencilerimiz için her yıl akran mentorluğu adı verilen bir uygulama yapıyoruz. Üniversitemize yeni kaydolan her öğrenci, kayıt süreci tamamlanır tamamlanmaz üst sınıflardan akran mentorlarıyla buluşuyor. Bu buluşmayı bu yıl sanal ortamda gerçekleştirdik. Gördük ki öğrencilerimizin heyecanı çok fazla. Bu nedenle öğrencilerimizi burada ağırlamak istedik. Öğrencilerimizi fakültelerine göre ayırdık. Onlara özel hazırladığımız programları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirdik. Böylece öğrencilerimize kısa ve etkileyici bir programla hoş geldiniz demek istedik. Burada olamayan öğrencilerimizi ise online yayınlarla sürece dahil ettik" diye konuştu.

"UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE HEPİMİZ HAZIRDIK"

Uzaktan eğitim sürecinin başından itibaren üniversite olarak bu sisteme hazır olduklarını dile getiren Dr. Er, "23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sistemine çok kolay adapte olduk. Bunun sebebiyse 11 yıl öncesinden alt yapımızın bu sürece hazır hale getirilmesi. Üniversite olarak uzaktan eğitim sistemine hepimiz hazırdık. Daha önceki yıllarda da tüm öğrencilerimize bu sistemin oryantasyonunu veriyorduk. Uzaktan eğitim sürecini yaşamaya başladığımız andan itibaren de oluşturduğumuz web sayfalarımızda, öğrencilerimize bütün çalışmalarımızı anlık olarak duyurduk." dedi.

"TÜM İHTİYAÇLARA SANAL BANKO İLE CEVAP VERİYORUZ"

Öğrencilerin tüm ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek amacıyla hayata geçirdikleri 'Sanal Banko' uygulaması hakkında da bilgi veren Dr. Neslihan Fatma Er, "Öğrencilerimiz burada olsaydı hangi alanlarda onlara hizmet veriyorduk diye düşündük ve bu hizmetleri dijitalleştirebilir miyiz noktasından yola çıktık. Sanal Banko kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başta olmak üzere; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), Kütüphane, Revir (sağlık hizmetleri) ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimleri'nin sanal ofislerini hizmete açtık. Sanal Banko platformu üzerinden duyurular yapabiliyoruz. Etkinliklerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz için anlık yazışma ve doküman paylaşımı yapabilecekleri sanal bir ortam da oluşturmuş olduk." diye konuştu.


- İstanbul
Üniversite öğrencilerine koronavirüs tedbirli yüz yüze oryantasyon
Üniversite öğrencilerine koronavirüs tedbirli yüz yüze oryantasyon
Üniversite öğrencilerine koronavirüs tedbirli yüz yüze oryantasyon
Üniversite öğrencilerine koronavirüs tedbirli yüz yüze oryantasyon

İstanbul Kültür Üniversitesi, Üniversite, İstanbul, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerine koronavirüs tedbirli yüz yüze oryantasyon - Son Dakika

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