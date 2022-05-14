Üniversite öğrencisi, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı polislere teslim etti: Paranın sahibi teşekkürlerini sundu - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı polislere teslim etti: Paranın sahibi teşekkürlerini sundu

14.05.2022 20:07
Üniversite öğrencisi, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı polislere teslim etti: Paranın sahibi teşekkürlerini sundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, üniversite öğrencisi Enes Nacar, banka önünde 8 bin 800 lira buldu. Polisi arayan Nacar, parayı sahibine teslim etti.

Tatvan'da yaşayan Celalettin Afşin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, bankanın önünde parasını kaybettiğini söyledi. Ekiplerin olay yerinde çalışma yaptığı sırada, Bitlis Eren Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Nacar, aynı yerde 8 bin 800 lira bulduğunu söyledi.

PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Üniversite öğrencisi, parayı polislerin aracılığıyla sahibine teslim etti. Parasını teslim alan Afşin de bulup polisler aracılığıyla kendisine teslim eden üniversite öğrencisi Nacar'a teşekkür etti.

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Üniversite, Hisarcık, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı polislere teslim etti: Paranın sahibi teşekkürlerini sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite öğrencisi, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı polislere teslim etti: Paranın sahibi teşekkürlerini sundu - Son Dakika
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