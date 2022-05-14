Üniversite öğrencisi, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı polislere teslim etti: Paranın sahibi teşekkürlerini sundu - Son Dakika

Tatvan'da yaşayan Celalettin Afşin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, bankanın önünde parasını kaybettiğini söyledi. Ekiplerin olay yerinde çalışma yaptığı sırada, Bitlis Eren Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Nacar, aynı yerde 8 bin 800 lira bulduğunu söyledi.

PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Üniversite öğrencisi, parayı polislerin aracılığıyla sahibine teslim etti. Parasını teslim alan Afşin de bulup polisler aracılığıyla kendisine teslim eden üniversite öğrencisi Nacar'a teşekkür etti.