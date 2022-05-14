Tatvan'da yaşayan Celalettin Afşin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, bankanın önünde parasını kaybettiğini söyledi. Ekiplerin olay yerinde çalışma yaptığı sırada, Bitlis Eren Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Nacar, aynı yerde 8 bin 800 lira bulduğunu söyledi.
Üniversite öğrencisi, parayı polislerin aracılığıyla sahibine teslim etti. Parasını teslim alan Afşin de bulup polisler aracılığıyla kendisine teslim eden üniversite öğrencisi Nacar'a teşekkür etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Üniversite öğrencisi, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı polislere teslim etti: Paranın sahibi teşekkürlerini sundu - Son Dakika