Üniversite öğrencisi, kendini barfiks demirine asarak canına kıydı - Son Dakika

Üniversite öğrencisi, kendini barfiks demirine asarak canına kıydı
03.01.2021 19:48
Kocaeli'de, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi evde yalnız olduğu sırada koridorda bulunan barfiks demirine çarşafla kendini astı. Eve gelen ağabeyi, kardeşini asılı halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üniversite öğrencisi I.R.I. (21) evde tek başına olduğu sırada kendini koridordaki barfiks demirine çarşafla asarak yaşamına son verdi.
EVE GELEN AĞABEYİ KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Olay, saat 17.00 sıralarında, Gebze Kirazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi I.R.I. evde yalnız olduğu sırada koridorda bulunan barfiks demirine çarşafla kendini astı. Eve gelen ağabeyi, kardeşini asılı halde görünce 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Eve gelen sağlık ekibi, I.R.I.'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından I.R.I.'nın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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