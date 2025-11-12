Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar - Son Dakika
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa\'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar
12.11.2025 16:24  Güncelleme: 16:57
Aydın'da üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarıyla içki içtikten sonra evde ölü bulundu. Gözaltına alınan arkadaşları K.E. ve A.Ş., ifadelerinde "Uyandığımızda hareketsizdi" dedi. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şengül'ün kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi Melisa Şengül'ün (20) içki içtikten sonra ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21), çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.E. ve A.Ş., ifadelerinde uyandıklarında Şengül'ün hayatını kaybettiğini fark ettiklerini söyledi.

SABAH SAATLERİNE KADAR ALKOL ALDILAR

Dün akşam saatlerinde Orta Mahalle 215 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan Melisa Şengül, iddiaya göre arkadaşları K.E. ve A.Ş. ile önceki gün sabah saatlerine kadar içki içti. Sabaha doğru içkinin etkisiyle sızdıkları öne sürülen gruptaki K.E. ve A.Ş., akşam saatlerinde kendilerine geldiklerinde Şengül'ün hareketsiz şekilde yattığını gördü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Şengül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Melisa Şengül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVİN SAHİPLERİ SERBEST KALDI

K.E. ve A.Ş. ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği evin sahibi K.E. ve A.Ş., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İki arkadaş, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.E. ve A.Ş., ifadelerinde Şengül'e zorla içki içirmediklerini, uyandıklarında hayatını kaybettiğini fark ettiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Aydın

