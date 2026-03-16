Üniversite öğrencisinin darbettiği yaşlı adamdan acı haber

16.03.2026 14:02
Bolu'da parkta üniversite öğrencisi K.K.'nin yumruk attığı 67 yaşındaki Naim Acar, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti; olayın ardından serbest bırakılan şüpheli, Acar'ın ölümü sonrası yeniden gözaltına alındı.

Bolu'da parkta üniversite öğrencisi K.K.'nin (20) darbettiği Naim Acar (67), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 6 Mart günü öğle saatlerinde İhsaniye Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.K., iddiaya göre parkta bir süre sohbet ettiği Naim Acar'ın yanından ayrılmasının ardından, peşinden giderek başına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere yığılan Acar, çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından K.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Naim Acar dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından serbest bırakılan K.K., Acar'ın ölümü sonrası dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

