Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık divanı oluşturulduktan sonra 2019 yılı yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu.

Yönetim ve denetim kurulunun ibrasının ardından yeni genel kurul üyelerinin seçimine geçildi. Daha sonra yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ve denetim kurulunun seçimi yapıldı. 2019 yılı tahmini bütçenin müzakeresi yapılarak bütçe onaylandı. Genel kurul neticesinde vakfın yönetim kurulu oluştu. Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantıda görev dağılımı yapacak.

Genel kurul sonrası açıklama yapan Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı'nın bugüne kadar üniversitelerle birlikte birçok başarılı projeye imza attığını, bundan sonra da örnek projeler üretmeye devam edeceğini söyledi.

Kayseri'deki üniversitelerle yakın işbirliği içerisinde olduklarını belirten Büyüksimitci, "Sanayiciler olarak bizim üniversitelere ve kıymetli hocalarımıza çok ihtiyacımız var. Abdullah Gül Üniversitesi'nde kurduğumuz Model Fabrika AŞ'de tüm üniversitelerimizin kıymetli hocalarından faydalanarak sanayimize katkı vereceğiz. Yine mesleki eğitimle ilgili işbirliğimiz devam edecek. Dünyanın yüksek katma değerli ürün, verimlilik ve dijitalizasyonla meşgul olduğu bu zamanda üniversitesiz bir şey düşünmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç da "100 Talep 100 Proje" kapsamında örnek bir projeye imza attıklarını açıklayarak, "Projemiz gayet başarılı bir şekilde yürüyor. Şu an 103 projeye çıktık. Yine TÜBİTAK tarafından fonlanan sanayi doktora programı çerçevesinde Kayseri sanayisinin ihtiyacı olan doktora yapabilecek seviyedeki nitelikli Ar-Ge personelini sanayimize kazandıracağız." dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise üniversite olarak sanayicinin ana insan gücünü sağlamaya yönelik çalışma yürüttüklerini, ÜSAİV çatısı altında güçlerini birleştirerek daha güzel işler yapacaklarını, bu konuda her türlü işbirliğine açık olduğunu kaydetti.

ÜSAİV'in yeni yönetimi, Mehmet Büyüksimitci, Prof. Dr. Mustafa Çalış, Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Prof. Dr. Recai Kılıç, Prof. Dr. Recep Güneş, Abidin Özkaya, Abdullah Oğuzbaş, Erkut Korkmaz ve Mehmet Sarıalp'ten oluştu.