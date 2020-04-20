Üniversitede Anadolu'dan evrensele sanat eğitimi başlıyor - Son Dakika
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Üniversitede Anadolu'dan evrensele sanat eğitimi başlıyor

6 saat önce

Sanatsal alanda akademik, bilimsel üretimlere imza atmış akademisyenlerin yanı sıra müzik ve sahne sanatları alanında önemli bir yere sahip olan sanatçı kadrosuyla Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı, eğitim hayatına başlıyor.

Üniversitede Anadolu'dan evrensele sanat eğitimi başlıyor, System.String[]

Sanatsal alanda akademik, bilimsel üretimlere imza atmış akademisyenlerin yanı sıra müzik ve sahne sanatları alanında önemli bir yere sahip olan sanatçı kadrosuyla Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı, eğitim hayatına başlıyor.

Günümüz dünyasına uygun sanatçılar yetiştirmek amacıyla harekete geçen Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı yapay zeka temelli üretimleri ile de sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Tüm güncel gereksinimlerin ötesinde yüksek imkanlarla donatılan konservatuvar binası, ulusal ve uluslararası alanda tam donanımlı, yaratıcı, performans sanatçısı, icracı, akademisyen, eğitimci, besteci, ses tasarımcısı ve araştırmacı yetiştirmek amacıyla yeni eğitim döneminde derslerine başlayacak.

DİSİPLİNLERARASI EĞİTİMLER YAPILACAK

Konservatuvar bölümlerinden 'Müzik Bölümü' ile icracı, yorumcu, bestecilik alanında eserler üretme imkanı bulacak olan öğrenciler müzik teknolojisi alanında; müzik yazılımları, tonmaisterlik, aranjörlük, ses fiziği, elektronik müzik besteciliği gibi günümüzde önemi artan ve gelecekte daha da etkisini arttıracağı beklenen alanlarda kendilerini geliştirebilme fırsatı bulacak, donanımlı akademik ve sanatçı kadrosunun rehberliğinde bütünleşik bir eğitim programında eğitim görecek.

'Sahne Sanatları Bölümü' ise eğitim modelini; oyunculuk, tiyatro, dans, kamera oyunculuğu, eğitimde drama, müzikal tiyatro ve vokal gibi alanları müfredat, kuram ve uygulama düzeyinde de kapsayan bir modelleme ile hayata geçirecek. Bu sayede oyunculuk, dans ve şan gibi disiplinlerarası eğitimin yapılacağı bölümde, şarkı söyleyip dans edebilen oyuncular ve bu alanda üretim yapabilen icracı, kuramcı ve eğitmenler yetiştirebilmenin yolu açılmış olacak.

"SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANMALIYIZ"

Konservatuvar açma hayalinin yıllardır olduğunu ve şimdilerde bunun heyecanını yaşadığını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel şunları söyledi;

"Uluslararası düzeyde sanatçılar yetiştiren, tüm dünyada tanınan, saygın ve güvenilir olarak anılan bir konservatuvar olmak için yola çıkıyoruz. Amacımız, Türkiye'nin sanat yaşamında etkin rol oynayacak ve bu başar başarıyı dünyaya yayacak, bizleri gururla temsil edecek sanatçılar yetiştirmek. Zor günlerden geçiyoruz, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanmalıyız"

ULUSLARARASI ARENADA SANATLARINI GÖSTERMEK FIRSATI

BAU Konservatuvarı ile ülkemize; alanında uzman, entelektüel, yenilikçi ve girişimci sanat insanlarını kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, "BAU Global eğitim ağımız ile dünyaya bağlı birçok networkümüz var. İngiltere'de, Amerika'da birçok kurum ile ilişkilerimiz mevcut. Gençlerimiz bu kurumlardan dersler alabilecekleri gibi ilgili kurumlara yönelik seçecekleri herhangi bir sertifika programına da dahil olabilecekler. Hayalleri olan, yenilikçi projeler geliştirmek isteyen bu gençlerimiz, kuluçka merkezimizde start-up'larını kurabilecek, kreatif endüstriler alanını da dahil ettiğimiz Teknoparkımızda şirketlerini açabilecek, Boston, Berlin veya İngiltere'ye bu şirketlerini taşıyabilecekler. Biz tüm süreçlerde gençlerimize mentörlük ederek destekleyeceğiz" dedi.


Bahçeşehir Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:22 Kaynak: DHA

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